Yoldan termal su çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde asfalt yoldan 70 derece sıcaklıkta termal su çıktı.

23.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:50
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde asfalt yoldan 70 derece sıcaklıkta termal su çıktı.
İlçede jeotermal su kaynaklarının bulunduğu Tekkehamamı bölgesi İnaltı mevkisinden geçen vatandaşlar, ilçeyi köylere bağlayan yolda asfaltın ortasından termal su kaynadığını gördü.
Bilgi verilmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin jeotermal kaynaklar bakımından çok zengin olduğunu, havzada diri faylar nedeniyle yoğun termal suların bulunduğunu ifade etti.
Bölgedeki jeotermal enerji santrallerinin çok sayıda sondajının bulunduğunu dile getiren Kumsar, şunları söyledi:
"Çıkarılan su soğutulduktan sonra su kaynağına tekrar geri pompalanıyor. Reenjeksiyonla sıcak su çıkışları zaman zaman yer değiştirebiliyor ve farklı noktalardan su çıkabiliyor. Bölgede daha önce olmayan yerlerden sıcak su çıkışlarının yaşandığını tespit ettik."
Termal tesislerin de bulunduğu bölgede işletmesi olan Ahmet Onaç, "Bölgede her yerden su çıkıyor, yollarımızdan bile çıkıyor. Sondaj çalışmasından sonra çoğaldı kaynaklar. Bölgedeki su kaynaklarının artması ve sıcaklıkları üniversite ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor." dedi. Yoldan termal su çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Sarayköy, Denizli, Termal, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Bahçeli’nin önerisine AK Parti’den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu’nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Haberler››Güncel››Yoldan termal su çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'tan bayram mesajı - Haber 13:47: Yaşlı kadının telefonla üçüncü kez dolandırılmasına polis engel oldu - Haber 13:45: Jandarmadan İstanbul'da Vefa Sosyal Destek uygulaması ve yollarda denetim - Haber 13:43: Ercik, Ramazan Bayramını kutladı - Haber 13:43: "Elif ile Alp" yeni etkinliklerle bayramda da çocuklarla birlikte olacak - Haber 12:55: Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi - Ekonomi 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber