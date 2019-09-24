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Yoldaşlar Çukuryayla şenliğine pedalladı

Antalya Yoldaşlar pedal Grubu Hafta sonu Kemer-Çukuryayla Şenliğine Pedal çevirdi.

24.09.2019 16:13Yoldaşlar Çukuryayla şenliğine pedalladı

Pazar sabahı erken saatlerde Güllük Aydın Kanza Parkından hareket eden Antalya Yoldaşlar Pedal Grubu Liman, Beldibi, Göynük, Kemer'e ulaştı.Buradan Kuzdere, Gedelme, Eğricek yoluyla 35 Km civarında zorlu parkurda pedal çevirerek Tahtalı Dağı eteklerindeki 1.900 rakıma sahip Çukuryayla şenliklerine katılan grup üyeleri, temsili yörük göçünü ve diğer etkinlikleri izledi.

Grup daha sonra zaman zaman Likya yolunda pedal çevirerek zorlu arazi şartlarına sahip Belen Yaylasınnın ardından Altınyaka, Üçoluk, Hisarçandır rotasını takip ederek akşam saatlerinde Antalya'ya döndü.


Antalya, Aydın, Kemer, Güncel

Kaynak: Bültenler

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