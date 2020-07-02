Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

02.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:42
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Yolindi köyünde saptanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün süreyle karantina kararı verilmiştir. Bu kapsamda köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına, düğün, nişan gibi merasimlerin geçici bir süreliğine ertelenmesine, ibadethanelerde bulaşma riski artışı öngörüldüğü için toplu olarak ibadet edilmesinin geçici olarak ertelenmesine, cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilmiştir." Yolindi köyü karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Yolindi, Biga, Güncel, Haber
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