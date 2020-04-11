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Yollar boş kaldı, Beylikdüzü-Yenibosna arası 12 dakikaya indi

Yollar boş kaldı, Beylikdüzü-Yenibosna arası 12 dakikaya indi İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından yollar boş kaldı.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
Yollar boş kaldı, Beylikdüzü-Yenibosna arası 12 dakikaya indi
Yollar boş kaldı, Beylikdüzü- Yenibosna arası 12 dakikaya indi
İSTANBUL - İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının ardından yollar boş kaldı. Vatandaşların trafik yoğunluğu nedeniyle saatlerini geçirdiği yollar boş kalınca Beylikdüzü'nden Yenibosna'ya 12 dakikada ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bugün megakentte sokaklar bomboş kaldı. Megakentin ünlü meydanları ve caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşların trafik yoğunluğu nedeniyle saatlerini geçirdiği yollar boş kalınca Beylikdüzü'nden Yenibosna'ya 12 dakikada ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, Yenibosna, İstanbul, Genel
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