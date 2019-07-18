18.07.2019 14:00
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Düzce'de yolların kapandığı, onlarca kişinin mahsur kaldığı sel felaketinde, araçlar su üzerinde metrelerce sürüklendi. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış, kent merkezinde derelerin taşması ile sel ve su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezinde sel sonrasında yollar adeta göle döndü. Birçok otomobil selde sürüklendi.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Bir vatandaş, selde sürüklenen otomobilini tutmaya çalışırken, birçok araç ise su üzerinde metrelerce sürüklendi. Sele kapılan bir otomobil ise deniz kenarına kadar sürüklendi.

O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:01   MSB: "Terör örgütü PKK'ya ait lojistik depolar imha edildi"
16:59   Drift atarken hayatının şokunu yaşadı
16:59   Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
16:54   İzmir'de otomobil, otobüs durağına daldı: 2 yaralı
16:51   Ünlü iş adamlarının FETÖ'ye yardım davası karara bağlandı
16:48   300 bin TL'lik sigara çalan hırsızın mağaza müdürü olduğu ortaya çıktı
16:46   Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı