Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış, kent merkezinde derelerin taşması ile sel ve su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezinde sel sonrasında yollar adeta göle döndü. Birçok otomobil selde sürüklendi.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Bir vatandaş, selde sürüklenen otomobilini tutmaya çalışırken, birçok araç ise su üzerinde metrelerce sürüklendi. Sele kapılan bir otomobil ise deniz kenarına kadar sürüklendi.

O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.