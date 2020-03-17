Yollar üretime açılıyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yeni yol yapımı, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
17.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:47
Vatandaşların taleplerine ivedilikle cevap veren ve önem arz eden bölgelerde çözüm üreten Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Samandağ oldu.
Büyükşehir ekipleri, Fidanlı Mahallesi'ndeki üretim alanlarına ve tarlalara giden yollarda yol genişletme ve stabilize yol çalışması gerçekleştiriyor.
Gerçekleşen çalışmanın çok kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Büyükşehir ekipleri, vatandaşların ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kaynak: Bültenler
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