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Yollarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

10.08.2019 16:21
Yollarda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede- Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman tıkanma noktasına geliyor.
Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.
Abant Gişeleri'ne kadarki bölümde yoğunluk arttığında, trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.
Yoğunluğun, akşam saatlerinde artması tahmin ediliyor.
Gerede-Karadeniz bağlantı yolu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk yaşanıyor.
Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Horhor rampasına kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ağır ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.
Yollarda bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu, Karadeniz, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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