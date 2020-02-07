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Yollarda karla mücadele, parklarda kar keyfi

DENİZLİ'de, kar yağışı sonrası 14 ilçede, karla mücadele ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

07.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:17Yollarda karla mücadele, parklarda kar keyfi

DENİZLİ'de, kar yağışı sonrası 14 ilçede, karla mücadele ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Vatandaşlar da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde etkili olan kar yağışına karşı mücadele ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Acıpayam, Baklan, Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Honaz, Güney, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Sabaha karşı başlatılan çalışmalarda 16 ekip, toplam 30 araçla karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.Öte yandan kar yağışıyla birlikte şehrin büyük bölümü beyaza büründü Kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kartopu oynayıp, gönüllerince eğlendi.



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Kaynak: DHA

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