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Yollarda mahsur kaldılar

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Korgan ve Çamaş ilçelerine giden memurlar başta olmak üzere vatandaşlar yolların buzlu ve karlı olmasından dolayı yolda kaldıl.Aşırı buzlanma nedeniyle Çamaş ilçesine ve Korgan ilçesine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda kaldı.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:06Yollarda mahsur kaldılar
'nun ilçesinden ve Çamaş ilçelerine giden memurlar başta olmak üzere vatandaşlar yolların buzlu ve karlı olmasından dolayı yolda kaldıl.

Aşırı buzlanma nedeniyle Çamaş ilçesine ve Korgan ilçesine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda kaldı. Yetkililere durumu veren vatandaşlar araçlarını olduğu yere park edip beklemeye başladı. Kara yolları ekipleri başta olmak üzere belediye ekiplerinin de yolların açılması için harekete geçtikleri öğrenildi.

Trafik ekipleri ise araçlara yolların şu an için tehlikeli olduğunu belirterek geçişlerine izin vermedi. Yollar açılana kadar araç sürücüleri bu bölgelerde bekletiliyor. - ORDU

Korgan, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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