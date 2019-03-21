Yolları Açmak İçin İki Metrelik Kar ile Mücadele Ediyorlar

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde, aylarca ağır kış şartlarının hakim olduğu yüksek rakımlı köylerde özel idare ekiplerinin yer yer 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması devam ediyor.
Kış şartlarının aylarca sürdüğü Doğubayazıt
ilçesinde, ilkbahar mevsimine rağmen bir hafta önce yağan kar ile ulaşıma kapanan ilçedeki 20 dağ köyü ve mezra yollarının açılması ya da genişletilmesi için İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlattı.
Dört gündür iş makineleri ile bölgede çalışma yapıp bir çok köy yolunu ulaşıma açan ekipler, çalışmalarını, 2200 rakımlı Eskisu, Aktarla, Bezirhane
, Sarıbıyık, Örmeli köyleri ile Samanlı ve Çay
mezralarında sürdürüyor.
İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün önce son yağışların ardından başladıkları karla mücadele çalışmalarına, Balık Gölü
köy grup yollarında devam ettiklerini söyledi.
Mart ayında olmalarına rağmen bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığını anlatan Bayram, şöyle konuştu:
"Şu anda Balık Gölü
köy grup yollarında bulunuyoruz. Bu yolların bağlantı sağladığı toplam 20 köyümüz var. Doğubayazıt
ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki bu köylerde kış şartları halen sürüyor. Bu bölgede sürekli acil hastalar oluyor. Hem onların yaşamını kolaylaştırmak hem de acil ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden yolları açmak zorundayız, bir çoğunu da açtık. Mart ayında olmamıza rağmen yer yer 2 metreyi aşan karla 4 gündür mücadelemiz sürüyor."
Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
Kaynak: AA