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Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerin özverili çalışmaları sonucu açıldı.

22.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:38Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar
'nin ilçesinde son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerin özverili çalışmaları sonucu açıldı.
İlçenin sınırındaki beldesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mahalle ve mezralarda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için büyük uğraş veriyor.
Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.
Geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini belirten Büyüksu, şöyle konuştu:
"Belediyemizin iş makinelerinin yetersiz olmasından dolayı kiraladığımız araçlarla karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok mahallemizin yolu ulaşıma kapandı. Tüm mahalle yollarımızı ulaşıma açtık. Ancak yüksek kesimlerde bulunan bazı yollarımızda yer yer kar kalınlığı 5 metreyi buluyor. Bu da ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor."

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Güncel

Kaynak: AA

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