Yolları Açmak İçin Sıfırın Altında 15 Derecede Kar Taşıyorlar

Türkiye
'nin en çok kar yağışı alan yerlerinden Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde belediye ekipleri, yoğun kar yağışı dolayısıyla yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının 64 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü 2 bin 150 rakımlı ilçe merkezindeki cadde ve kaldırımlar, son iki gündür karla kaplandı. Özellikle gece etkisini artıran kar yağışı yaya ve araç trafiğinde aksamalara yol açtı.
Sarıkamış Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve Garaj Amirliğine bağlı ekipler, olumsuz hava koşulları yüzünden yolları açık tutmak için iş makineleri desteğinde yoğun çaba gösteriyor.
Ülkenin en çok yağış alan yerleşim yerlerinden ilçede, yollardaki karları iş makineleri ile temizleyip kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki alanlara taşıyan ekipler, yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muhammed Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 48 saat kar yağışından sonra yolların tamamen kapandığını, esnafın dükkanlarını zorlukla açtığını söyledi.
Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirten Budak, "Belediye Başkanımız Göksal Toksoy
'un talimatları doğrultusunda 24 saattir, 4 kamyon, 5 kepçe 1 loder ve bir greyderle birlikte şehir merkezindeki karları şehir dışına naklini yapıyoruz." dedi.
Budak, gece gündüz demeden kar çalışması yaptıklarını anımsatarak, "İnşallah iki ana cadde ve diğer bölümlerdeki karların tamamını şehir dışına taşıyacağız. Burada yalnız caddeler değil kaldırımlarda biriken karları da 20 personel ile temizleyerek vatandaşlarımıza gece gündüz demeden hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.
İlçe esnafı Nihat Cengiz de iki üç gündür yoğun kar yağışı olduğunu hatırlatarak, "Çok aşırı kar olduğundan dolayı belediyemiz bütün ekipleriyle çok güzel bir şekilde karları şehir dışına çıkarıyorlar. Şehir içinde ulaşım çok zordu, biz de esnaf olarak belediyemize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
İlçe sakinlerinden Gökhan Üstündağ ise "İki gündür arabalarımızı dışarı çıkaramadık. Belediyemiz çok güzel bir çalışma başlattı. Şimdi rahatlıkla kullanabiliyoruz, çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye,Kars,Sarıkamış,Kar
14 Aralık 2018 Cuma 10:52