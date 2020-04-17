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Yolları bozanlara 5 milyon ceza

Korona virüsü (Kovid-19) salgın günlerinde evlerine çekilen Bodrumluların Yarımada genelinde tepkilerine neden olan inşaat faaliyetleri ile ilgili şikayetlere belediye el koydu.

17.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:04
Yolları bozanlara 5 milyon ceza
Korona virüsü (Kovid-19) salgın günlerinde evlerine çekilen Bodrumluların Yarımada genelinde tepkilerine neden olan inşaat faaliyetleri ile ilgili şikayetlere belediye el koydu. Bodrum Belediyesi yolları bozan ağır tonajlı kamyonların sahibi şirketlere yaklaşık 5 Milyon Lira para cezası kesti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ile birlikte, Turgutreis 'te Bodrum Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan ve özellikle ağır tonajlı araçlar, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerin geçişleri sırasında zarar gören yollarda incelemelerde bulundu. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından, hafriyat kamyonlarının geçişleri sebebiyle kamuya ait yollarda, Turgutreis, Karabağ, Bahçelievler ve Peksimet mahallelerinde, 15 bin 770 metrekaresi asfalt kaplama, 2 bin 370 metrekaresi parke kaplama olmak üzere toplamda 18 bin 140 metrekare alanda bozulmaların olduğu tespit edildi. Çevrede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine bölgeye giden Başkan Aras, kurallara uymayan ve kamuya ait yollara zarar verildiği gerekçesiyle firmalara cezai işlemlerin uygulandığını ve toplamda 4 milyon 782 bin 260 Türk Lirası para cezası kesildiğini belirtti.

Jandarma ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Ahmet Aras, vatandaşların bu günlerde mağdur olmaması açısından, zarar gören yolların bir an evvel düzeltilmesi talimatını verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği incelemelerde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyerek notlar aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutreis, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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