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Yolsuzlukla suçlanan eski adalet bakanı Nijerya'ya teslim edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski adalet bakanı ve başsavcı Muhammed Adoke, yargılanmak üzere ülkesine teslim edildi.

20.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:06 Yolsuzlukla suçlanan eski adalet bakanı Nijerya'ya teslim edildi
Batı ülkelerinden 'da yolsuzlukla suçlanan eski adalet bakanı ve başsavcı Muhammed Adoke, yargılanmak üzere ülkesine teslim edildi.
Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, eski bakanı Adoke'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı ve ülkesine teslim edildiği bildirildi.
Adoke, Eni ve Shell firmalarının dahil olduğu 1,3 milyar dolarlık petrol anlaşmasında usulsüzlük yapmak ve rüşvet almakla suçlanıyor.
2011 yılındaki petrol çıkarma faaliyetleri sürecinde rüşvet vermekle suçlanan uluslararası petrol firmaları Eni ve Shell ise suçlamaları reddetmişti.
Nijeryalı avukat Muhammed Adoke, eski devlet başkanı Goodluck Jonathan döneminde 2010 ile 2015 yılları arasında başsavcısı ve adalet bakanı olarak görev yapmıştı.

Başsavcı, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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