Haberler » Güncel » Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu - Haber

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:03
'ın ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Mezra köyünde ateşlenen Eymen (4), Beyza (6) ve Eren Beyhan'ı (8) yolu kapalı olduğu için ilçeye götüremeyen ailesi, Beytüşşebap Kaymakamlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ulaşılan köyden alınan 3 kardeş, ambulansın bulunduğu yere getirdi.
Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.
Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
12.02.2020 14:08:43