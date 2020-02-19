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Yolu kapanan köydeki hasta 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan akciğer hastası, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

19.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:08
'nın ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan akciğer hastası, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 33 kilometre mesafedeki Subeşiği köyünün Kümeevler kırsalında rahatsızlanan 66 yaşındaki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) hastası Keleş Kaya'yı hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu 3 saatlik çalışmanın ardından açarak Kaya'nın yaşadığı eve ulaştı.
Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kaya, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürüldü. Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastanın oğlu Mehmet Emin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy yolunun kapalı olması nedeniyle özel idare ekiplerine ulaştıklarını belirterek, "Babam KOAH hastası olduğu için sürekli rahatsızlanıyor ve hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Allah razı olsun, özel idare ekipleri iş makinesiyle bölgeye gelip 3 saatlik çalışmayla yolumuzu açtı." diye konuştu.
Kaya, gayretlerinden dolayı sağlık ve özel idare ekiplerine teşekkür etti.
Yolu kapanan köydeki hasta 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Doğubeyazıt, KOAH, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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