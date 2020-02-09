Haberler » Güncel » Yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı - Haber

Yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolu kardan dolayı kapanan mahallede mahsur kalan astım hastası kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

09.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:57
'ın ilçesinde yolu kardan dolayı kapanan mahallede mahsur kalan astım hastası kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karpuzalan Mahallesi'nde, astım krizi başlayan 60 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Evde müdahale edilen Yıldırım, 4 saat süren çalışma sonucu ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karla mücadele ekipleri gün içinde yaptıkları çalışmalarla Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı, Aşağı Akgülle, Seydibey, Bağrıaçık ile Saray ilçesine bağlı Şemsettin Bey ve Hacıkışlak mahallelerinde farklı sağlık sorunları olan vatandaşlara da sağlık ekiplerinin ulaşmasını sağlandı.
Yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:47:30