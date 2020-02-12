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Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - VAN

Van'ın Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:54
'ın ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mahallesi Han mezrasında, doğum sancıları başlayan 29 yaşındaki Fatma Hasar'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Evde müdahale edilen Hasar, daha sonra 3 saat süren çalışma sonucu ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayıca, Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans ile Gürpınar, Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - VAN

Muradiye, Gültepe, Van, Güncel

Kaynak: AA


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