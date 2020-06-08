YOLU KAPATIP MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLADILAR

ESENYURT'ta dün ve önceki gün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapmak isteyen iki farklı grup, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı.

08.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:05
ESENYURT'ta dün ve önceki gün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapmak isteyen iki farklı grup, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı. Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yol ortasında eğlenen vatandaşların o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt'taki bir tünelde önceki gün akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı. Araçlarını yolun ortası park ederek trafiği kilitleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uymayarak, askere gidecek olan kişiyi havaya attı. Aynı tünelde dün akşam saatlerinde başka bir grup, asker uğurlaması yapmak için toplandı. Bu grup da araçlarını yolun ortasına park edip trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Araçlarından inen vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Koronavirüs önlemlerine uymayarak asker uğurlaması yapan iki grup, tüneldeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. YOLU KAPATIP MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Güncel, Haber

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