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Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan yaşlı adam, hastaneye 11 saatte ulaştırıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 81 yaşındaki yaşlı adam, 11 saatte hastaneye ulaştırıldı.

04.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:22Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan yaşlı adam, hastaneye 11 saatte ulaştırıldı
'ın ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 81 yaşındaki yaşlı adam, 11 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Hafik ilçesine uzaklığı yaklaşık 81 kilometre olan Adamlı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Yılmaz, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine hastayı almak için yola çıkan Hafik Devlet Hastanesine ait ambulans karla kapanan yolda ilerleyemedi. Sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Yolun bazı bölümlerinde kepçeye halatla bağlanan ambulans, köye güçlükle ulaşabildi. Ambulansa alınan Yılmaz, yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİVAS

Yusuf Yılmaz, Sivas, Hafik, Güncel

Kaynak: İHA

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