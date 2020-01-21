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Yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta çocuk 6 saatte kurtarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta çocuk, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

21.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:02Yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta çocuk 6 saatte kurtarıldı
'ın ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta çocuk, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 20 kilometre mesafedeki İmamlı Mahallesi'nde rahatsızlanan 12 yaşındaki Kumru Lale'yi hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bildirdi.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu mahalleye ulaşan sağlık görevlileri, evinde ilk müdahalesini yaptıkları Lale'yi, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: AA

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