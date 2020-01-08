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Yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki işçiye ulaşıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde iki gün mahsur kalan işçilere ulaşıldı.

08.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:50
'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde iki gün mahsur kalan işçilere ulaşıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta özel bir şirkete ait tesiste görevli iki bekçi, yoğun kar yağışı yüzünden yol kapandığı için evlerine gidemedi.
İş yerlerinde iki gün mahsur kalan bu kişiler, kar sularını eriterek su ihtiyaçlarını karşıladı.
Bozüyük Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolu açıp işçilere ulaşarak yiyecek ikramında bulundu.
Bekçiler, belediye görevlilerine teşekkür etti.
Yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki işçiye ulaşıldı

Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA


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