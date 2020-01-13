Haberler » Güncel » Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular - Haber

Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan öğretmen, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

13.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:10Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular
'in ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan öğretmen, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçeye bağlı Doğanköy'de, Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Abuzer Çalış, okuldan eve dönerken buzlanan yolda düşerek yararlandı.
Çalış'ın yaralandığı bilgisinin 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletilmesiyle ekipler harekete geçti.
Köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle devreye giren İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen Çalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:36  İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haber
00:34  Bursa aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar - Haber
00:28  Putin ve Merkel Libya krizini görüştü - Haber
00:25  Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar - Haber
00:21  Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti - Haber
23:52  Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
22:02  İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali - Haber
14.01.2020 00:38:03