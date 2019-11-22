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Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı

Zonguldak Valiliğinin önündeki alanda yolunu şaşıran sürücü, ana yola inmek isterken bina önündeki basamaklarda kaldı.

22.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:52Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı
Valiliğinin önündeki alanda yolunu şaşıran sürücü, ana yola inmek isterken bina önündeki basamaklarda kaldı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Valiliği önündeki alana 67 AF 839 plakalı otomobiliyle gelen Zihni K, ana yola inmek istedi.
Valilik binası önünde yolu şaşıran Zihni K, merdivene doğru sürdüğü otomobille basamaklarda kaldı.
Otomobilin merdivenlerde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Valilik önüne gelen ekipler, çekici yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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