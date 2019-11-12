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Yolu telle çevirip kapatmıştı... Belediye Başkan Yardımcısı o yolu açtı

Bursa'da iki komşunun anlaşmazlığı sonucu kapatılan ve onlarca vatandaşın evine gitmesini engelleyen yol belediye başkan yardımcısı tarafından açıldı.

12.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:07Yolu telle çevirip kapatmıştı... Belediye Başkan Yardımcısı o yolu açtı

'da iki komşunun anlaşmazlığı sonucu kapatılan ve onlarca vatandaşın evine gitmesini engelleyen yol belediye başkan yardımcısı tarafından açıldı.


ilçesinde iki komşunun anlaşmazlığı yüzünden, tapulu yeri olduğu gerekçesiyle Ersin Akgün tarafından kapatıldı. Çıkmaz olan sokakta evleri olan vatandaşlar girip çıkmakta zorluk çekmeye başladı. Bu duruma çektikleri videolarla tepki gösteren sokak sakinleri yardım istedi. Sokak sakinlerinin sıkıntısını görmek için mahalleye giden Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Pulat, anlaşmayan iki tarafla da konuşarak kapalı sokağı açtırdı. Belediye başkan yardımcısının yolu açtırmak için konuştuğu taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Uzun uğraşlar sonucu belediye başkan yardımcısı yolu kapatan tarafı ikna etti ve yolun kamulaştıracağını söyledi. Yolu kapatan Ersin Akgün, kapattığı yoldaki engelleri yıkarak yolu açtı. Mağdur olan sokak sakinleri ise rahat bir nefes aldı.


Sokağın Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Pulat'ın çabasıyla açıldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Ramazan Açar, "Şu an sokağımız açıldı. Allah bir daha böyle bir durumla karşılaştırmasın. Burası planda yol gözüküyor. Doğalgaz, elektrik ve suyu var. Belediye en yakın zamanda burayı kamulaştırıp gerekli resmi işlemleri yapacak. Yıldırım Belediyesi yetkililerinden Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi.


Sokağı tapulu malı olduğu gerekçesiyle kapatan Ersin Akgün, "Yolu biz kapattık, komşularla anlaşamadığımız için yolu kapattık. Orta yolu bulup yolu açtık" şeklinde konuştu. - BURSA


Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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