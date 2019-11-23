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Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... "Ben torunlarımı böyle okutuyorum"

Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler.

23.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:30
Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... "Ben torunlarımı böyle okutuyorum"
EDİRNE - 'de 'hastayız yol paramız yok' diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi.
Edirne'de, Kıyık Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı bir kadını bahane ederek sürücülerin duygularını sömürdü. Araçları durdurup, "hastaneden çıktık yol paramız yok yardım eder misiniz? 'nin ilçesine gideceğiz annem Alzheimer hastası" diyen kadın, sürücülerden para talep etti. Yaşanan tüm bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kendini görüntüleyen gazetecilerden özür dileyen yaşlı kadın görüntülerin silinmesini istedi. Kadın yanındaki annesinin Alzheimer hastası olduğunu öne sürerken yaşlı kadın ise bağırsak hastası olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın daha sonra yemin ederek "ben torunlarımı böyle dilenerek okutuyorum" dedi.
Şikayet üzerine dilenci kadınlar, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
Ekipler tarafından yapılan araştırmanın ardından söz konusu kadınlar, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kadınlara kabahatler kanunu maddeleri gereğince 153 TL para cezası uygulandı.
Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler...

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Yerel

Kaynak: İHA


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