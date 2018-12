Yolumuz Açık

CELAL UMUT EREN

Ay-yıldızlı ekibimiz, H Grubu'nda son Dünya Kupası galibi Fransa ile eşleşmesine rağmen dengeli bir kura çekti. EURO 2016'ya giden yolda Konya 'da devirdiği İzlanda ile büyük bir olasılıkla ikincilik yarışına girecek olan Milliler, Arnavutluk Moldova ve Andorra gibi kolay ekipleri seçti.UEFA EURO 2020 yolunda ilk adımlar atıldı. İrlanda'da Dublin Kongre Merkezi'nde Avrupa Futbol Şampiyonası için eleme grupları belirlendi.55 ülkenin katıldığı kurada Türkiye , H Grubu'nda yer aldı. A Milli Takımımız , Dünya şampiyonu Fransa, EURO 2016'nın yarı finalisti İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti. 21 Mart 2019 tarihinde başlayacak eleme maçları, 19 Kasım 2019'da sona erecek. 24 takımın katılacağı EURO 2020'de ilk 20 takım eleme gruplarından gelecek. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler turnuva biletini kazanacak. Son 4 takım da UEFA Uluslar Ligi sonunda yapılacak play-off sonrası kesinleşecek.Ay-yıldızlı ekibimizin en ciddi rakibi hiç kuşkusuz 2018 Dünya Kupası 'nın şampiyonu Fransa olacak. Didier Deschamps yönetiminde EURO 2016 finalinden sonra 2018 Dünya Kupası'nda zaferi kazanan Horozlar'da 98 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bu denli önemli bir jenerasyon bulundu. Mbappe rakipHücumda 19 yaşındaki Kylian Mbappe Atletico Madrid 'de efsaneleşen Antoine Griezmann , 21 yaşındaki Barcelona 'lı Dembele ve 23 yaşındaki Thomas Lemar heyecan verici isimler.Horozların orta sahasında da Kante-Matuidi-Pogba üçlüsü ise şu an dünyanın en iyi kombinasyonu olarak kabul ediliyor. Savunmada da Varane'lı, PSG'nin yükselen değeri Kimpembe'li ve yıldız sağ bek Pavard'lı Fransa'da en zayıf halka olarak görülen kalede Hugo Lloris 'in olması bile aslında ne kadar güçlü kadroları olduğunu ispat ediyor.İkincilik yolunda en büyük rakibimiz olarak göze çarpan İzlanda ile geçmişe yönelik mücadelemiz de dikkat çekiyor. İzlanda'ya karşı 11 maçta 7 kez yenilmemiz kötü bir tablo. Ancak, EURO 2016'ya giderken Konya'da aldığımız son dakikadaki 1-0'lık galibiyet de en güzel umudumuz.2013'ten bu yana yapılanma sürecindeki İzlanda, EURO 2016'da Fransa'ya karşı oynadığı yarı finalle zirveye çıktı. 2018 Dünya Kupası tam istedikleri gibi olmasa da ve Uluslar Ligi'nde son sırada kalsalar da disiplinlerini kaybetmiyorlar. Erik Hamren'la istikrar yakalayıp, Sigurdsson, Gunnarsson ve Gudmundsson gibi İngiltere kökenli isimleriyle 4-4-2 sisteminin kullanıcı takımlarından biri konumundalar.Yıldız stoperGrubun bir diğer dikkat çeken ülkesi Arnavutluk, EURO 2016'ya katılarak adını futbol sahnesine hatırlatmıştı. 24 yaşındaki kaptan Elseid Hysaj, Napoli 'nin stoperi olarak kadronun en değerli oyuncusu. Orta sahada da Basel 'in yıldızı Taulant Xhaka öne çıkıyor.FIFA sıralamasında 170. olan Moldova ile 133. olan Andorra grubun zayıf halkaları olarak görüyor. Şansları olmayan iki takımın tek handikapla rı ilk 2'yi zorlayacağımız yolda çelme takma tehlikeleri.İlk maç Arnavutluk'la2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF ) yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle: 22 Mart 2019: Arnavutluk-Türkiye, 25 Mart 2019: Türkiye-Moldova, 8 Haziran 2019: Türkiye-Fransa, 11 Haziran 2019: İzlanda-Türkiye, 7 Eylül 2019: Türkiye-Andorra, 10 Eylül 2019: Moldova-Türkiye, 11 Ekim 2019: Türkiye-Arnavutluk, 14 Ekim 2019: Fransa-Türkiye, 14 Kasım 2019: Türkiye-İzlanda, 17 Kasım 2019: Andorra-Türkiye.'Bütün maçlar önemli'A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu , EURO 2020 elemelerindeki rakiplerini değerlendirdi. Lucescu, her maçın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Gruplar aslında birbirine denk, birbirinden farkı yok. Neticede kazanmak zorundayız. Fransa ile oynayacağız. Tabii ki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ama sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Bütün maçlar önemli" dedi.Kalabalık heyetDublin Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst , genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda yer aldı.6 gruba ayrılacak12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak EURO 2020'nin kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.