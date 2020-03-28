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Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı.

28.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:57
Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı
Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karakeçili Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına dikkatsiz sürücü çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. O esnada bir sürücü otomobiliyle park halinde beklerken, aracının içinde bulunan kamera kaza anını kaydetti. Kazayı gören marketteki vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşarken, diğer sürücülerin yoluna devam etmesi tepkilere neden oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

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