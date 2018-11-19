Yolun Karşısına Geçerken Aracın Çarptığı Polis Ağır Yaralandı

İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir- Aydın
karayolu Adnan Menderes Havalimanı
yakınında, S.A. (28) idaresindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç, İzmir'den Torbalı
istikametine seyir halindeyken kontrol noktası civarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru B.K'ye (28) çarptı. Çarpma sonucu metrelerce sürüklenen polis ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine B.K. ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
memuru, durumunun kritik olması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi. B.K. için polis telsizinden anons yapıldı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
kaza yerinde inceleme bulunurken, B.K.'nın kontrol noktasında görevli olduğu öğrenildi. Panelvanın sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İZMİR
Gaziemir,İzmir,Polis
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:58