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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yolun karşına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

15.08.2019 20:40 Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yolun karşına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Bursa karayolunda A.G. yönetimindeki 10 ABA 1868 plakalı araç, Tankçiftliği Mahallesi mevkiinde yaya olarak bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Başaran'a (78) çarptı. Kazada Arif Başaran olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü A.G hakkında jandarma ekiplerince gözaltına alırken, kısa süreli olarak trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. - BALIKESİR

Altıeylül, Balıkesir, Bursa, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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