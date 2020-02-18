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Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86), yaralandı.

18.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:44Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86), yaralandı.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında, Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Gültaş (52) yönetimindeki 67 TY 620 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Sarıalp'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sarıalp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sarıalp, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarıalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamyonet sürücüsü Veysel Gültaş ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Devrek, Güncel

Kaynak: DHA

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