Yolun Karşısına Geçerken Otomobil Çarpan Kadın Öldü

İZMİR'in Torbalı
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Elif Ay
(53), otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ay, kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir- Aydın
Karayolu Atatürk
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Elif Ay'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Aydın'dan İzmir yönüne gelen N.Ş. yönetimindeki 35 HFD 83 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, ağır yaralanan Ay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi
'nde yaşamını yitirdi. Sürücü N.Ş.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir
Torbalı,İzmir
06 Aralık 2018 Perşembe 12:38