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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fatma Dursun Çağdaş (85), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03.08.2019 16:09 Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı kadın öldü
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fatma Dursun Çağdaş (85), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Denizli-Çameli karayolu Bıçakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Dursun Çağdaş'a Denizli'den Çameli yönüne giden Ömer Eriş'in kullandığı  20 E 0253 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çağdaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağdaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Eriş'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Dursun Çağdaş, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

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