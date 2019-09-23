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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçen Ahmet Şahin (56), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

23.09.2019 14:19Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya yaralandı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçen Ahmet Şahin (56), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Faik Y. yönetimindeki 20 AYN 34 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Şahin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Şahin, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası sürücü Ahmet Faik Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Merkezefendi, Ahmet Şahin, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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