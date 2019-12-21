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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YAYA ÖLDÜ

ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Atmaca (58), hayatını kaybetti.

21.12.2019 05:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 05:38 YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YAYA ÖLDÜ

ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Atmaca (58), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı'nda meydana geldi. Bilkent yönüne giden Z.S. yönetimindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, yolun karşısına geçen Ali Atmaca'ya (58) çarptı. Z.S, kaza sonrası otomobili durdurup, sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Atmaca'nın cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Otomobilden görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Yoldan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



Ali Atmaca, Güncel

Kaynak: DHA

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