Haberler» Güncel» Haber

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

16.08.2019 15:33 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş'e, Ahmet Bayram Ö. (53) yönetimindeki 67 T 5098 plakalı taksi çarptı. Yolda sürüklenen Koray yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koray, ambulansa taşınırken, "Nefes alamıyorum. Kolum çok acıyor" diyerek ağladı. Özel hastaneye kaldırılan Koray Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Taksi sürücüsü Ahmet Bayram Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Ahmet Bayram, Koray Ateş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25   Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
17:24   Başkan Arıkan, Sosyal Yaşam Merkezini inceledi
17:23   Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan engelli genç toprağa verildi
17:23   Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı
17:23   Namazda caminin tavanı çökünce "deprem" sandılar
17:22   Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi
17:21   fotoğraflar /// Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (1)