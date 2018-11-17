17 Kasım 2018, 23:11

Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Genç Kız Ağır Yaralandı

Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Genç Kız Ağır Yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metin B. yönetimindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Cansu Aysan'a çarptı. Ağır yaralanan Aysan, 112 görevlileri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Aysan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Metin B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi,Denizli,Pamukkale
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:11



YORUMLAR