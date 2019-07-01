01.07.2019 12:50
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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu- Yeniden

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu- Yeniden

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza dün saat 17.00 sıralarında Denizli- Muğla Karayolu'nun 34. kilometresinde meydana geldi. E.Y.'nin (57) kullandığı 34 BMC 194 plakalı otomobil, Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak'a çarptı. Budak, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Budak, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Budak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarıladı. Otomobil sürücüsü E. Y. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Mehmet Budak , Denizli , Tavas , Güncel

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