Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu.

19.09.2019 21:24
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Ali Altıntaş (85), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş'a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada

Altıntaş, Salihli, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:03 Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış
22:01 Komşusunun otomobilinden hırsızlık yapan şahsı parmak izi ele ver
21:58 Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi
21:58 Kınık'taki pompalı müzikhol saldırısında 4 tutuklama
21:55 Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
21:46 Diyarbakır merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
21:40 Fatih'te bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı, polis ekiplerini alarma geçirdi