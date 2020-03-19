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Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

19.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:14
Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Y.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 41 YT 574 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emine Y. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

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