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Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.

19.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:06
Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Y. isimli vatandaşa, sürücüsü öğrenilemeyen 41 YT 574 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Emine Y. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Kaynak: İHA

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
Etiketler : Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

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