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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen'e otomobil çarptı.

22.10.2019 11:44Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen'e otomobil çarptı. Gece restoran ve eğlence yerlerinde çiçek satan, gündüz ise bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamza Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Arsuz ilçesi Karaağaç Sahil Yolunda gerçekleşen kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazada yaralanan Esen, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.



Arsuz, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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