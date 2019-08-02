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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

02.08.2019 09:52 Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Necati Açıkgöz'ün (45) kullandığı 34 BEC 349 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Olcay Poliçe'ye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poliçe, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Poliçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olcay Poliçe'nin cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Necati Açıkgöz'ü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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