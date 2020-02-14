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Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a (80) TIR çarptı.

14.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:47Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a (80) TIR çarptı. Sağ ayağı TIR'ın altında kalarak, parçalanan Eyisoy, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ş.'nin kullandığı 10 AY 414 plakalı TIR, yaya geçidinin yaklaşık 30 metre ilerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a çarptı. Mustafa Ş., frene basarken, Eyioy'un sağ ayağı tekerleğin altında kaldı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Çevredekilerin yardımıyla TIR'ın altından çıkarılan Eyisoy'un parçalanan sağ ayağı, sağlık görevlilerince sargıya alındı. Daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müjgan Eyisoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Atatürk Bulvarı, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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