Haberler » Güncel » Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı - Haber

Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı

KARAMAN'da, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalışırken, TIR'ın dorsesine çarpan Bayram Polat (56) yaralandı.

13.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:41Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı

KARAMAN'da, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalışırken, TIR'ın dorsesine çarpan Bayram Polat (56) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kazımkarabekir Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram Polat, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada Polat, yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bayram Polat'ı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaza sonrası olay yerinde durmayıp, giden TIR sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.



Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17  Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu - Haber
14:17  Mersin-kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor - Haber
14:16  Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi - Haber
14:12  Gönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu oldu - Haber
14:11  Eğitimciler Erciyes'te buluştu - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
13.01.2020 14:17:54