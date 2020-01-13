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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yabancı uyruklu çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

13.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:44Yolun karşısına geçmek isteyen çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı
'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yabancı uyruklu çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde 110 Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan D. yönetimindeki 32 AZ 074 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu 2 çocuğa çarptı. Kazadan sonra olay yerinden ayrılan çocuklar için gelen ambulans, tedbir amaçlı olarak ilk müdahalenin ardından yaralıları Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yabancı uyruklu çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan; polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Bağlar Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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