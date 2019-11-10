Haberler » 3. Sayfa » Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı - Haber

Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.

10.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:10Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı
'nun ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.

Kaza, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okumuş olduğu Bolaman Anadolu Lisesindeki 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bitimi sonrası okuldan arkadaşları ile dolmuşa binen Defne Kuş isimli öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda indikten sonra yolun karşısına karşıdan karşıya geçtiği esnada Vahit Ç. yönetimindeki 52 LM 976 kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan öğrenci çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 20 dakika trafiği tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:52 Elektrik işçisi çalışırken trafo patladı
13:34 Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti
13:33 Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi
13:29 Otomobil takla attı: 1 yaralı
13:27 Erzincan'da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:59:03