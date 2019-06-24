24.06.2019 01:25
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Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı Anne ve kızı kazada hayatını kaybettiORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiler.

Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı
Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
ORDU - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiler.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu sahil mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip yolun karşısında geçmekte olan anne Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin'e çarptı. Kazada ağır yaralan anne - kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastanelere sevk edildiler. Anne Saniye Tezinözel hastanede, kızı Nisa Nur Tezinise Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınırken olayı duyan anne ve kızın yakınları hastanelere akın ettiler.Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı
Kaynak: İHA
Ordu , Fatsa , Anne , Yerel

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