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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarparak kaçtı.

26.09.2019 16:39Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı
Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarparak kaçtı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ö. (7) isimli kız çocuğuna henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kız çocuğuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, sürücü ve otomobili tespit edebilmek için çalışma başlatırken, tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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