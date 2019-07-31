Haberler» Güncel» Haber

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptıKayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) Fransa plakalı cip çarptı.

31.07.2019 23:12
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) Fransa plakalı cip çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez Melikgazi İlçesi Köşk Caddesi Mustafa Şimşek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fransa'dan yaz tatili için gelen gurbetçi Caner Yellikaya hakimiyetindeki CF 597 ZV plakalı cip, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı genç kızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kalın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cipin çarptığı genç kızın metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

Kayseri, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:43   Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı
06:41   ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdı
06:41   ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı
06:25   Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
06:15   Gürsu'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
06:03   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
06:03   Adana'da kamyonet evin bahçe duvarına çarptı